Cesena. Grave incidente in A14: una vittima e due feriti gravi: questo il tragico bilancio

Una vittima e due feriti gravi: questo il tragico bilancio dell’incidente avvenuto mercoledì sera, poco dopo le 23, in A14 direzione sud, all’altezza dell’area di Servizio Bevano Ovest, tra Forlì e Cesena nord. A restare coinvolte due auto ed un camion. Nell’impatto, una delle automobili si è cappottata. A perdere la vita una donna, di circa 55 anni. In gravi condizioni anche un uomo. Ferite più lievi per un altro uomo, un 67enne. Pesanti le ripercussioni per il traffico autostradale.