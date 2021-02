Il riminese Mirco Ottaviani, ex coordinatore di Forza Nuova Romagna ( radiato per “indegnità” dall’associazione) è stato nuovamente condannato per diffamazione aggravata dal Tribunale di Forlì e al pagamento di 1000 euro di multa a causa dei manifesti funebri con i nomi di Manuel e Marco che affisse nell’occasione della celebrazione della prima coppia che si è unita civilmente a Cesena. I manifesti riportavano la seguente dicitura: “matrimoni gay, funerale d’Italia”.