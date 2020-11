Non è ancora finito il caso ‘Zuccatelli’, l’ex consigliere comunale di Cesena che ancora oggi in un’intervista ha detto a chiare lettere di non essere intenzionato a lasciare l’incarico di commissario per la sanità in Calabria a meno che questo non venga richiesto dal ministro. Ad oggi in ogni caso non vi è ancora alcun decreto di nomina. Zuccatelli aggiunge di non starci ad essere martirizzato per un video di 20 secondi.