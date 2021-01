Cesenatico. Controlli a tappeto dei carabinieri, donna 56enne di Gatteo trovata con la cocaina in macchina

LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA”

NEL FINE SETTIMANA APPENA TRASCORSO, QUESTO COMANDO COMPAGNIA HA DISPOSTO E SVOLTO, ATTRAVERSO LE PATTUGLIE DELLE STAZIONI DIPENDENTI E DEL N.O.RM., UN SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONTROLLO DEL PROPRIO TERRITORIO DI COMPETENZA, FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI IN GENERE E DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME TESE AL CONTENIMENTO/PREVENZIONE DEL FENOMENO EPIDEMIOLOGICO DA “COVID-19”, ALL’ESITO DEL QUALE SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI RISULTATI:

1 (UNO) DEFERIMENTO IN S.L. PER IL REATO DI “GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA”, NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO SENEGALESE DI VENTISEI ANNI, RESIDENTE NEL FORLIVESE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DELLA STAZIONE CARABINIERI DI SOGLIANO AL RUBICONE (FC) MENTRE TRANSITAVA LUNGO LA VIA ROMA DI BORGHI (FC), ALLA GUIDA DELLA PROPRIA AUTOVETTURA, SOTTOPOSTO A VERIFICA MEDIANTE APPARATO ETILOMETRO, RISULTAVA AVERE UN TASSO ALCOLEMICO PARI A 1,50 G/L.. L’AUTOVETTURA NON DI PROPRIETA’, VENIVA AFFIDATA A PERSONA DI FIDUCIA. IL MEDESIMO SOGGETTO VENIVA ALTRESI’ CONTRAVVENZIONATO PER L’INFRAZIONE PREVISTO DAL C.D.S. DI “GUIDA CON PATENTE REVOCATA” DAL 02.11.2018.

1 (UNO) DEFERIMENTO IN S.L. PER IL REATO DI “GUIDA CON PATENTE REVOCATA A SOGGETTO SOTTOPOSTO A MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE” NEI CONFRONTI DI CINQUANTAQUATTRENNE ORIGINARIO DELLA PROVINCIA DI ROMA MA RESIDENTE IN QUESTA PROVINCIA. IL PREDETTO, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM. – ALIQUOTA RADIOMOBILE NELLA VIA CAGNONA DEL COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (FC), RISULTAVA SPROVVISTO DELLA PATENTE DI GUIDA POICHE’ REVOCATA CON PROVVEDIMENTO EMESSO DALLA PREFETTURA DI PERUGIA (PG) IN DATA 25.07.2017 E PROVVEDIMENTO DI PREVENZIONE PERSONALE DI DIVIETO DI RITORNO NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO (PG), EMESSO DALLA QUESTURA DI PERUGIA. L’AUTOVETTURA NON DI PROPRIETA’, VENIVA AFFIDATA A PERSONA DI FIDUCIA;

1 (UNO) SEGNALAZIONE AI SENSI DELL’ART. 75 D.P.R. 309/90, NEI CONFRONTI DI UNA DONNA DI CINQUANTASEI ANNI, RESIDENTE IN GATTEO (FC). LA PREDETTA, CONTROLLATA DA MILITARI DIPENDENTE N.O.RM. -ALIQUOTA OPERATIVA, VENIVA TROVATA IN POSSESSO DI DUE INVOLUCRI IN CELLOPHANE CONTENENTI COMPLESSIVI GRAMMI 1,30 (UNOVRGTRENTA) DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “COCAINA”.

13 (TREDICI) CONTESTAZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE PRESCRIZIONI IMPOSTE DAL DPCM 03 NOVEMBRE 2020 E DALL’ORDINANZA N. 216 IN DATA 12 NOVEMBRE 2020 DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA E SUCCESSIVE MODIFICHE/INTEGRAZIONI.

IN GENERALE SONO STATE ELEVATE NR. 12 CONTRAVVENZIONI AL C.D.S., EFFETTUATE NR. 5 PERQUISIZIONI PERSONALI E/O VEICOLARI E CONTROLLATE NR. 127 PERSONE, A BORDO DI 76 VEICOLI.

CONTESTUALMENTE SONO STATI SOTTOPOSTI A SPECIFICO CONTROLLO ANCHE 18 ESERCIZI COMMERCIALI.

I SERVIZI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO PROSEGUIRANNO QUOTIDIANAMENTE CON L’IMPIEGO DI ALMENO 16 PATTUGLIE DELL’ARMA, AL FINE DI PREVENIRE, ED EVENTUALMENTE REPRIMERE TEMPESTIVAMENTE REATI IN GENERE, NONCHE’ PER VERIFICARE LA CORRETTA ATTUAZIONE ED IL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL C.D. COVID-19.

