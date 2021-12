CESENATICO. Domenica 5 dicembre alle ore 17 l’accensione del Presepe della Marineria

Condividi l'articolo

Cesenatico si prepara a uno dei momenti più sentiti e suggestivi, l’ennesimo appuntamento con la sua storia e la sua tradizione

Cesenatico, 1 dicembre 2021_Domenica 5 dicembre alle ore 17 il cuore di Cesenatico tornerà a brillare con le luci del suo tradizionale Presepe della Marineria, un’attrazione non solo per la Romagna per l’intera nazione. La storica opera natalizia – progettata da Tinin Mantegazza e realizzato dagli artisti Maurizio Bertoni e Mino Savadori su idea dell’allora presidente degli albergatori Guerrino Gardini – è ancor protagonista delle festività della città e rimarrà allestito fino a domenica 16 gennaio 2022.

Quest’anno l’evento sarà accompagnato da uno spettacolo di musica, luci e suoni e dalle luminarie che renderanno ancora più bello tutto il borgo marinaro. Il momento, ormai parte integrante della tradizione di Cesenatico, sarà accompagnato da una performance artistica e musicale suggestiva e innovativa. Lo spettacolo di inaugurazione si svolgerà nello specchio d’acqua antistante il Museo della Marineria, visibile quindi dalle sponde di via Armellini e via Giordano Bruno. Su piattaforme galleggianti a forma di ninfea, si esibiranno dal vivo due cantanti accompagnate dalle note di un pianoforte mentre una “dama” illuminata da un vestito brillante danzerà sull’acqua a ritmo di musica. Una particolare scenografia di luci e proiezioni renderanno più preziosa l’atmosfera natalizia e non mancheranno effetti speciali a sorpresa durante l’esibizione. L’evento è ideato da Cardinali Group, agenzia di spettacolo di grande richiamo che è attualmente impegnata all’Expo 2021 a Dubai con la presentazione di alcuni eventi di intrattenimento per il pubblico. Cardinali Group sarà partner di Visit Cesenatico nella realizzazione di gran parte degli eventi natalizi itineranti nel borgo marinaro.

Quest’anno in contemporanea all’accensione del Presepe della Marineria si illuminerà il nuovo allestimento luminoso sul porto canale che attraversa tutto il perimetro dei tetti delle abitazioni che si affacciano sul canale, mentre sarà illuminata per la prima volta anche la pescheria comunale sul fronte e retro dell’edificio, e la Conserva all’aperto nella storica piazzetta delle Conserve. Sempre domenica 5 dicembre, si illuminerà anche il Presepe delle Conserve.

In questo Natale 2021 saranno illuminate anche tutte le vie del centro, compreso il lungomare, Via Leonardo Da Vinci e il Viale Roma. Questo è stato possibile grazie al lavoro dell’Amministrazione Comunale insieme a all’Associazione Centro Storico, alla Pro Loco del Monte, ai commercianti di Viale Roma e a “Carducci Live”.

Le parole del Sindaco Matteo Gozzoli e dell’Assessore Gaia Morara

“Siamo pronti a vivere il nostro Natale, con prudenza e attenzione ma anche con la voglia di fare festa seguendo la tradizione di Cesenatico che racchiude la sua anima e la fa galleggiare sulle Barche del Porto Canale con il Presepe della Marineria. L’inaugurazione sarà suggestiva e speriamo ci sia grande partecipazione: è uno dei momenti più belli dell’anno, un appuntamento impedibile”, il commento del Sindaco Matteo Gozzoli.





“Il Presepe della Marineria è un’opera che abbraccia tanti mondi di Cesenatico e li rende unici: la pesca, il mare, la tradizione, l’arte e il turismo: anche quest’anno brillerà sulle barche e sarà il punto di partenza per tutti i nostri eventi natalizi e le installazioni di luminarie che faranno compagnia alla città. Il nostro natale sta tornando dopo quello particolare dello scorso anno, e Cesenatico è pronta”, le parole dell’Assessore Gaia Morara.