CESENATICO. Fuochi d’artificio di Garibaldi rinviati alle 22 di lunedì 8 agosto

Amministrazione Comunale, Cooperativa stabilimenti Balneari e Capitaneria di Porto hanno deciso di concerto per il rinvio.

Cesenatico, 7 agosto 2022_ I tradizionali fuochi d’artificio di Garibaldi in programma questa sera alle ore 23 sono stati rinviati a domani, lunedì 8 agosto alle ore 22. A causa del mare mosso non è stato possibile completare le operazioni di posizionamento delle piattaforme di sparo necessarie per la realizzazione dello spettacolo pirotecnico di Garibaldi. Per questo motivo e per le conseguenti ragioni di sicurezza lo spettacolo previsto è stato rinviato di concerto tra Amministrazione Comunale, Cooperativa Stabilimenti Balneari e Capitaneria di Porto.