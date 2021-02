Cesenatico. I bagnini: “Partite le prenotazioni. Ma vaccinateci”

“Per quel che riguarda le spiagge – spiega al Corriere di Bologna Simone Battistoni, titolare di uno stabilimento di Cesenatico e presidente del Sib, il sindacato degli operatori balneari in Regione – sono partite già le prenotazioni. Questo perchè la gente vuole stare all’aperto e come l’anno scorso in spiaggia si sente più protetta dal contagio. Per quanto riguarda Pasqua, c’è ancora speranza, di certo non sussistono gli estremi per prenotare perché non c’è mai stata una affluenza così imponente. Noi ci proviamo comunque ad essere pronti ad accogliere i bagnanti nel caso la situazione sanitaria consentirà alle persone di andare in spiaggia». E Battistoni rilancia anche una “vecchia” istanza manifestata dagli operatori turistici in generale. «Noi bagnini – dice – abbiamo a che fare con molte persone ogni giorno, vaccinarci sarebbe doveroso”.