Cesenatico. Morrone (Lega), domenica 24 gennario ore 19.30, primo appuntamento amministrative Cesenatico 2021

Cesenatico 2021 – 2026.

Morrone (Lega), domenica 24 gennaio ore 19.30primo appuntamento amministrative Cesenatico 2021.

Rimini, 22 gen – “Annuncio con soddisfazione l’inizio degli appuntamenti della Lega Romagna in vista delle prossime elezioni amministrative Cesenatico 2021. Domenica 24 gennaio a partire dalle ore 19.30 sarà possibile assistere in diretta Facebook sulla mia pagina all’incontro/confronto con importanti rappresentati della politica locale, della nostra società e del tessuto imprenditoriale locale: saranno presenti insieme a me Roberto Buda, Capogruppo in Consiglio comunale Lista Civica per Buda, Giancarlo Barocci, presidente associazione albergatori Federalberghi Cesenatico, e Simone Battistoni, imprenditore balneare e Presidente del sindacato balneari dell’Emilia Romagna (SIB). L’obiettivo di questi incontri è quello di individuare e delineare, attraverso un confronto continuo con diversi ospiti tutti esponenti del panorama economico, culturale, sportivo e del welfare, i progetti per il futuro”.

Lo dichiara il deputato della Lega Jacopo Morrone, Segretario Lega Romagna.

Link per la diretta:https://www.facebook. com/JacopoMorroneOfficial/

