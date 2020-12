Cesenatico, Rimini, Milano Marittima. Sfida tra quattro ristoranti eccellenti

Questa volta lo chef Alessandro Borghese, che martedì 29 dicembre torna su Sky e Now tv con un nuovo episodio di ‘4 ristoranti’ ha scelto di dare l’opportunità di sfidarsi a Monica con il Maré di Cesenatico, Danilo con il Ricci di Mare di Miramare di Rimini, Andrea con il Cala Zingaro di Milano Marittima e Piero con Peperittima sempre a Milano Marittima. Al vincitore non solo verrà assegnato l’ambitissimo titolo di miglior ristorante ma anche un contributo di 5mila euro per investire sulla propria attività.