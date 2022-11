Cessione Samp: ore decisive per offerta da fondo Usa

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 29 NOV – L’offerta del fondo Usa che sta

dialogando con l’advisor Lazard per l’acquisto della Sampdoria

non c’è ancora ma sono ore decisive per arrivare ad una

soluzione definitiva anche perché il 14 dicembre c’è l’assemblea

degli azionisti della società blucerchiata e sarà una tappa

determinante per il futuro del club con la richiesta da parte

del Cda all’azionista di maggioranza di ricapitalizzare. Dunque

si attende di capire le mosse di Massimo Ferrero ma di certo il

fondo Usa entro pochi giorni dovrà prendere una decisione

definitiva sull’offerta da presentare.

Intanto, oggi c’è stato un Cda che è servito per prepararsi

all’assemblea degli azionisti, questioni tecniche all’ordine del

giorno ma anche alcune riflessioni per studiare le strategie

verso il 14 e per approvare la trimestrale del terzo trimestre.

Nonostante la situazione sia incerta si accende il mercato anche

perché i blucerchiati hanno bisogno di rivoluzionare la squadra

sperando nel miracolo salvezza e ci sarebbero in corso

trattative col Verona per impostare alcuni scambi. Ai gialloblu

piacciono Colley, Ferrari (ma la Samp è disposta a far partire

uno dei due difensori) e Caputo mentre il club blucerchiato

avrebbe mostrato interesse su Henry e Lasagna per dare nuove

energie al reparto offensivo che è il peggiore del campionato

con sei reti in 15 partite. Il passaggio dei giocatori

avverrebbe con la formula del prestito gratuito (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte