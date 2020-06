Ceste di cibo ‘bene comune’ per poveri

(ANSA) – TORINO, 25 GIU – Ceste per la raccolta e la distribuzione del cibo destinato a chi è diventato povero per le conseguenze economiche della pandemia di Coronavirus. Verranno collocate – una cinquantina sono già state messe – in diversi punti delle città e dei paesi per iniziativa del Comitato Popolare Difesa Beni Pubblici e Comuni Stefano Rodotà e di Slow Food Italia. Un progetto – spiegano i promotori – nato “non come assistenza caritatevole, ma come opera di solidarietà alla pari, di sensibilizzazione verso il ruolo che i beni comuni, e il cibo è uno di questi, rivestono nella costruzione di una nuova prospettiva sociale, politica ed economica.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte