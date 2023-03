Challenge Tour, Scalise vola in testa in India

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 25 MAR – E’ grande Italia in India sul

Challenge Tour di golf. A Bangalore, dopo il “moving day” del

Duncan Taylor Black Bull Challenge, Lorenzo Scalise con un

totale di 201 (68 68 65, -15) colpi è volato in testa alla

classifica e ora sogna il primo successo in carriera sul secondo

circuito europeo maschile. Quando manca un solo giro dal termine

della competizione, il 27enne di Vimercate vanta due colpi di

vantaggio su un terzetto d’inseguitori, tutti 2/i con 203 (-13),

composto dallo spagnolo Victor Pastor, dallo svedese Rikard

Karlberg, vincitore dell’Open d’Italia nel 2015, e dall’indiano

Om Prakash Chouhan.

Non solo Scalise. Per quel che riguarda gli italiani in gara,

buone prove anche per Lorenzo Gagli, 9/o con 206 (-10), e Andrea

Pavan, 13/o con 207 (-9). Nella Top 20 c’è pure Stefano Mazzoli,

17/o con 208 (-8). Più indietro Matteo Manassero, 33/o con 210

(-6).

Reduce da due Top 5 nelle ultime uscite in Sudafrica (quinto nel

SDC Open e terzo nel Nelson Mandela Bay Championship),

attualmente decimo nella “Road to Mallorca”, l’ordine di merito

del Challenge Tour, Scalise può centrare l’impresa in India. Nel

terzo round, ha fatto registrare – sul percorso del Karnataka

Golf Association (par 72) – un giro bogey free (il secondo

consecutivo) chiuso in 65 (-7) colpi, con sette birdie. E in 54

buche giocate ha siglato sedici birdie, con un solo bogey (nelle

18 buche di apertura).

“Sono molto contento, ho giocato bene da tee a green e ora spero

di chiudere al meglio il torneo. Il mio obiettivo è quello di

trovarmi in lizza per la vittoria ogni settimana e di

conquistare la ‘carta’ piena per giocare nel 2024 sul DP World

Tour”, la determinazione di Scalise. (ANSA).



—

