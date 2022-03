Champions: 1-0 al Liverpool non basta, Inter eliminata

Condividi l'articolo

Inter eliminata dalla Champions League. Non basta infatti ai nerazzurri la vittoria per 1-0 in casa del Liverpool nel ritorno degli ottavi di finale. I Reds all’andata a San Siro avevano vinto 2-0 e si qualificano per i quarti. La cronaca

Rete: nel st 17′ st Lautaro (ANSA)

Il Bayern Monaco si è qualificati ai quarti di finale di Champions League travolgendo 7-1 (4-0) gli austriaci del Salisburgo nel ritorno degli ottavi della massima competizione calcistica europea. Tripletta di Lewandowski 12′ (r), 21′ (r) e 23′ e gol di Gnabry (31′), Muller (54′ e 83′) e Sanè (86′). Austriaci a segno con Kjærgaard (70′). Nell’andata la partita era finita in parità 1-1 la cronaca

Decisiva tripletta firmata da Lewandowski (ANSA)

I gol



ESPULSO Sánchez al 63′ Inter resta in 10! Intervento in ritardo del cileno su Fabinho, Sanchez prende il secondo giallo dopo il brutto fallo del primo tempo.

GOL! Liverpool-INTER 0-1 al 61′! Eurogol di Lautaro Martínez! Sanchez a sinistra recupera palla e cede a Lautaro, l’argentino controlla e calcia direttamente con il destro dal vertice d’area sinistro, conclusione imprendibile per Allisson e vantaggio nerazzurro

Gol! Bayern Monaco 5, Salisburgo 0 al 54′. Thomas Müller (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area.

Gol! Bayern Monaco 4, Salisburgo 0 al 31′. Serge Gnabry (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla destra dell’area.

Gol! Bayern Monaco 3, Salisburgo 0. Robert Lewandowski (Bayern Monaco) al 23′ in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.

Gol! Bayern Monaco 2, Salisburgo 0 al 21′. Robert Lewandowski (Bayern Monaco) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell’angolino in basso a sinistra.

Gol! Bayern Monaco 1, Salisburgo 0 al 12!. Robert Lewandowski (Bayern Monaco) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell’angolino in basso a sinistra.

E’ stata momentaneamente interrotta, intorno al 25′ del primo tempo Liverpool-Inter. Lo stop è stato motivato dal malore di un tifoso sugli spalti. La gara è ripresa dopo 4 minuti circa

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte