Condividi l'articolo

Il Manchester City pareggia 1-1 in casa del Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League e si qualifica per le semifinali. A segno il ‘solito’ Haaland a segno al 13′ della ripresa dopo che nel primo tempo aveva fallito un calcio di rigore, pareggio dei bavaresi al 37′ con Kimmich su rigore. All’andata il City si era imposto per 3-0. In semifinale ora affronterà il Real Madrid che ieri ha eliminato il Chelsea.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte