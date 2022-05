Champions: 3-2 al Villarreal, Liverpool in finale

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 03 MAG – Il Liverpool si è qualificato per la

finale di Champions League. Nella semifinale di ritorno giocata

all’Estadio de la Ceramica di Vila-Real, i Reds hanno superato

3-2 il Villarreal. Il Liverpool aveva vinto la gara di andata

2-0. la finale è in programma a Parigi il 28 maggio.

I gol: Villarreal in vanrtaggio dopo 3′ con Dia, raddoppio

degli spagnoli al 41′ del primo tempo a firma di Coquelin. Nl

secondo tempo la rimonta dei Reds: al 17′ a segno Fabinho, al

22′ Luis Diaz e al 29′ Manè. Per il Liverpool è la decima finale

di Champions League. (ANSA).



—

