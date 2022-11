Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 02 NOV – Milan batte Salisburgo 4-0 (1-0)

nell’ultima partita del Girone E della Champions League. I

rossoneri si qualificano così per gli ottavi di finale da

secondi classificati nel proprio raggruppamento. Ai rossoneri

per passare il turno sarebbe bastato anche un pareggio. In gol

per il Milan Giroud (14′, 57′), Krunic (46′) e

Junior Messias (90′ + 1′) (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte