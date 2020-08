Champions: 4-1 al Chelsea, Bayern Monaco ai quarti

(ANSA) – ROMA, 08 AGO – Il Bayern Monaco si è qualificato per

i quarti di finale della Final Eight di Champions in Portogallo,

dove incontrerà il Barcellona, battendo per 4-1 il Chelsea nella

partita di ritorno degli ottavi. I bavaresi si erano anche

imposti all’andata a Londra, per 3-0., Le reti della partita di

questa sera sono state segnate da Lewandowski (10′ pt su rigore

e 39′ st), Perisic (24′ pt) e Tolisso (31′ st). Gol della

bandiera per il Chelsea con Abraham. (ANSA).



