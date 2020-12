Champions: Ajax-Atalanta, formazioni

L’Atalanta si gioca il secondo accesso agli ottavi su due edizioni di Champions League, mercoledì sera, in casa dell’Ajax. Negativizzato Gosens e rientrato il diverbio col capitano Gomez, l’allenatore Gian Piero Gasperini si presenta in videoconferenza insieme a Marten de Roon deciso a non chiudersi: “Poter contare su due risultati su tre è un piccolo vantaggio, ma dobbiamo essere capaci di proporci e segnare. Non possiamo limitarci a difenderci e basta, col rischio di subire l’iniziativa dell’Ajax”, la premessa. Il vantaggio nel Gruppo D coi Lancieri è risicato, 8 a 7: “Il 2-2 a Bergamo il 27 ottobre era stato molto aperto e ci aveva dato la certezza delle nostre capacità di recupero dalle situazioni sfavorevoli, dopo un rigore contro un po’ generoso e il raddoppio – prosegue il tecnico -. L’Ajax nella sua storia è sempre andato all’attacco: vista la forza offensiva dell’avversario, dovremo essere attenti in fase difensiva, ma la qualificazione passa anche dalla nostra capacità di essere pericolosi”.

Probabili formazioni di Ajax-Atalanta, partita dell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League.

AJAX (4-2-3-1): 24 Onana, 5 Klaiber, 3 Schuurs, 17 Blind, 31 Tagliafico, 6 Klaassen, 8 Gravenberch, 39 Antony, 10 Tadic, 7 David Neres, 23 Traoré. (1 Stekelenburg, 16 Scherpen, 21 Martinez, 2 Timber, 4 Alvarez, 26 Jensen, 18 Ekkelenkamp, 19 Labyad, 11 Promes, 9 Huntelaar, 30 Brobbey). All.: Ten Hag. ATALANTA (3-4-1-2): 95 Gollini, 2 Toloi, 17 Romero, 19 Djimsiti, 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens, 32 Pessina, 72 Ilicic, 10 Gomez. (31 Rossi, 57 Sportiello, 6 Palomino, 21 Piccini, 26 Mojica, 27 Depaoli, 40 Ruggeri, 43 Panada, 18 Malinovskyi, 7 Lammers, 9 Muriel, 91 D. Zapata). All.: Gasperini.

