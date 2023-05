Champions: Ancelotti, al Real chiedo una partita completa

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 MAG – “Il programma per domani? Giocare una

partita completa, che significa dare il meglio a livello fisico,

tecnico e motivazionale”. E’ quanto Carlo Ancelotti chiede al

suo Real Madrid, che domani riceve al Santiago Bernabeu il

Manchester City nell’andata della semifinale di Champions

League. Consapevole che “decisiva sarà la gara di ritorno”, ha

aggiunto in conferenza stampa.

A questo punto della stagione “le motivazioni contano più

della forma fisica – ha proseguito – e la vittoria della Coppa

del Re ci ha dato nuovo entusiasmo”.

Alla domanda se contro il City sarà più importante difendere

o attaccare ha risposto: “Se difendi bene, il peggio che può

arrivare è il pareggio. Questo non significa che non

attaccheremo. Non dimentichiamo che l’anno scorso contro di loro

ne abbiamo subiti cinque e segnati sei in due partite. Firmerei

per lo lo stesso quest’anno” ha detto, ricordando la

qualificazione nella semifinale di un anno fa. (ANSA).



