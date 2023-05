Champions: Ancelotti, fa parte della storia del Real Madrid

Condividi l'articolo

“La Champions League per noi è speciale perché fa parte della nostra storia”. Così carlo Ancelotti ha spiegato l’affinità elettiva della sua squadra con il più importante trofeo continentale, vinto 14 volte. L’ultima 12 mesi fa, superando in semifinale proprio il Manchester City. “Siamo un club che dai primi successi agli ultimissimi, sa rinnovare la propria storia. Non la dimentichiamo mai. Affrontiamo la miglior squadra d’Europa in questo momento, ma in partite come questa il coraggio è essenziale, sia individualmente che a livello di squadra. Dovremo essere forti di carattere, e pronti a soffrire quando accadrà” ha aggiunto Ancelotti.

