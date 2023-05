Champions: Ancelotti ‘futuro? questo ko ci farà essere migliori’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 17 MAG – “Abbiamo incontrato una squadra forte

che è andata in vantaggio, noi abbiamo provato a rientrare in

partita ma loro hanno meritato”. Carlo Ancelotti non nasconde la

delusione per l’eliminazione del suo Real Madrid sconfitto 4-0

dal City nel ritorno della semifinale di Champions. Il tecnico,

che ha risposto però a monosillabi, ha detto che non c’è stato

alcun calo psicologico: “Abbiamo fatto una grande stagione,

anche in Champions e bisogna accettare di uscire in semifinale,

non si può sempre vincere”. Sul suo futuro Ancelotti non dà

indicazioni che lo vedono – come vorrebbero i rumors di mercato

– lontano da Madrid: “Se ho visto Florentino Perez (il

presidente del Real ndr)? È venuto nello spogliatoio a salutare

la squadra: il Real non fa drammi, questa sconfitta ci farà

essere migliori il prossimo anno”. (ANSA).



—

