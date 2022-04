Champions: Ancelotti non vola a Londra con il Real

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 05 APR – Carlo Ancelotti non partirà oggi con

il Real Madrid, che domani allo Stamford Bridge di Londra

affronta il Chelsea, nell’andata dei quarti di Champion League.

Il tecnico italiano, risultato positivo al Covid mercoledì

scorso, potrebbe però prendere un volo di domani – scrive la

stampa spagnola – se risulterà negativo al test PCR.

Ancelotti ha già saltato la partita dello scorso fine

settimana contro il Celta. Sta bene, non ha quasi nessun sintomo

del Covid, ma non è ancora risultato negativo. Se nemmeno domani

potesse partire, in panchina andranno ancora, come a Vigo, il

figlio Davide Ancelotti e Abian Perdomo. (ANSA).



