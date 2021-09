Champions: Ancelotti, sconfitta difficile da spiegare

Condividi l'articolo









(ANSA) – MADRID, 29 SET – “Difficile spiegare questa

sconfitta, vista la partita che abbiamo giocato”. Carlo

Ancelotti, tecnico del Real Madrid, non sa spiegarsi il ko con

lo Sheriff Tiraspol, un 1-2 subito in casa nella 2/a giornata di

Champions League.

“Lo Sheriff ha difeso bene, arroccato dietro. Noi abbiamo

combinato bene, abbiamo fatto tanti cross … ma quello che non

abbiamo fatto bene sono stati i piccoli dettagli. Potevamo

essere più concentrati” ha aggiunto l’allenatore.

Quanto alle sue scelte tattiche dopo il pareggio realizzato

da Benzema “non credo che abbiamo perso perché ho messo

Camavinga come terzino. Abbiamo perso perché non siamo stati

fortunati e per piccoli dettagli. Hazard? Ha bisogno di segnare

un gol. Perché per il resto ha giocato bene, ha combinato bene

con Karim. Ora non gli resta che segnare”. (ANSA).



