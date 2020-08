Champions: Barcellona; già fatta la formazione anti-Napoli

(ANSA) – ROMA, 03 AGO – Il tecnico del Barcellona Quique

Setien non ha dubbi in vista della sfida degli ottavi di

Champions sabato al Camp Nou contro il Napoli. La squadra ‘blaugrana’, che all’andata al San Paolo pareggiò per 1-1, sarà

priva degli squalificati Sergio Busquets e Vidal, e quindi il

centrocampo non avrà a disposizione due elementi fondamentali.

Setien, che non conta neppure su Arthur ormai con la mente alla

Juve, farà giocare il trio de Jong-Rakitic-Sergi Roberto, a

lungo provato in allenamento, mentre in panchina come unica

alternativa per quel settore ci sarà uno dei ‘gioielli’ del

vivaio, Riqui Puig.

Ter Stegen sarà fra i pali, scrive il ‘Mundo Deportivo’, e

davanti a sè avrà la difesa a quattro formata da Smedo, Lenglet,

Piquè e Jordi Alba. In attacco certa la presenza del tridente

Messi-Suarez-Griezmann: il Napoli e Gattuso sono avvisati.

(ANSA).



—

