Champions: Barcellona-Juve, sfida per il primato

(ANSA) – ROMA, 07 DIC – La sesta e ultima giornata della fase

a gironi di Champions League è ricca sfide chiave. Inter, Lazio

e Atalanta si giocano il passaggio agli ottavi, la Juve il primo

posto nel girone. Si parte domani alle 18.55 con Lazio-Bruges. I

biancocelesti hanno un vantaggio di due punti sulla formazione

belga e la lavagna di Snai sorride alla squadra di casa, offerta

a 1,73, mentre il «2» vale 4,50. Anche in caso di pareggio, la

squadra di Simone Inzaghi passerebbe il turno: la X è data a

3,85.

A Barcellona, la Juve incontra i blaugrana per cercare di

raggiungerli in classifica. La sfida sembra però favorire i

padroni di casa, a 2,10, con la vittoria dei bianconeri a 3,30.

Il pareggio è dato a 3,65. Per superare i catalani, la squadra

di Pirlo dovrà vincere con tre gol di scarto, oppure con due ma

segnandone almeno tre. Sarà anche una sfida tra Messi e Ronaldo:

sul tabellone Snai vince l’argentino, con il gol fissato in

lavagna a 2,00; 2,25, invece, la quota di CR7.

Mercoledì Atalanta in campo alla “Johan Cruijff Arena” contro

l’Ajax. Avanti la squadra di casa (2,30) contro la Dea (2,80).

Il pareggio, che favorirebbe la formazione di Gasperini, si

gioca a 3,85. Ancora più in bilico le squadre del gruppo B, con

l’Inter che sfiderà lo Shakhtar Donetsk. La combinazione

vincente per la qualificazione dei nerazzurri prevede la loro

vittoria, favorita a 1,30, contro lo Shakhtar (9,00) e la

vittoria o la sconfitta di Real Madrid e Borussia

Mönchengladbach. Spagnoli e tedeschi non dovranno pareggiare,

altrimenti i nerazzurri saranno eliminati. Il segno X, che

l’Inter dovrà evitare, si gioca a 6,00. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte