Champions: Barcellona-Juventus 0-3

Barcellona-Juventus 0-3 (0-2) BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen, Dest, Araujo (37′ st Mingueza), Lenglet (10′ st Umtiti), Alba (10′ st Firpo), Pjanic, De Jong, Trincao (1′ st Braithwaite), Messi, Pedri (21′ st Puig), Griezmann (13 Neto, 26 Pena, 5 Busquets, 6 Alena, 14 Coutinho, 19 Fernandes, 29 De La Fuente). All. Koeman.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Cuadrado (40′ st Bernardeschi), Arthur (26′ st Bentancur), McKennie, Ramsey (26′ st Rabiot), Morata (40′ st Dybala), Ronaldo (46′ st Chiesa) (1 Szczesny, 31 Pinsoglio, 34 Da Graca, 37 Dragusin, 38 Frabotta, 39 Portanova, 44 Kulusevski) All. Pirlo.

Arbitro: Stieler (Germania).

Reti: nel pt 13′ rig. Ronaldo, 20′ McKennie, nel st 7′ rig. Ronaldo.

Angoli: 5-1 per il Barcellona.

Recupero: 2′ e 4′.

Ammoniti: Lenglet, Ramsey, Danilo, Morata, Umtiti per gioco scorretto, Alba e Firpo per proteste.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte