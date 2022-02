Champions: Benfica-Ajax 2-2, il gol del pareggio di Yaremchuk per l’Ucraina

Condividi l'articolo

Benfica-Ajax 2-2. Autogol di Haller (26′) e rete di Yaremchuk (72′) per portoghesi. Olandesi a segno con Tadi? (18′) e Haller (29′) La cronaca nella seconda tornata dell’andata degli ottavi di Champions League. Il gol del pari 2-2 in Benfica-Ajax, match di andata degli ottavi di finale di Champions League ha un sapore speciale che va ben oltre quello sportivo. A segnarlo è il bomber ucraino della formazione portoghese Roman Jarem?uk che poi esulta platealmente con un messaggio chiaro per il suo paese sotto la minaccia di una guerra su vasta scala e dell’invasione da parte della Russia. Il bomber portoghese si toglie la maglia e mostra la sua canottiera nera con lo stemma di color grigio dell’Ucraina. Stemma che viene baciato più volte dal giocatore per un’esultanza sotto la curva che costa l’ammonizione all’attaccante del Benfica.

Atletico Madrid-Manchester United 1-1 in un match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. In gol per gli spagnoli João Félix (7′). Inglesi a segno con Elanga (80′) La cronaca Si chiude in parità l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Atlético e Manchester United: i Colchoneros, in vantaggio in avvio di gara grazie a João Félix, colpiscono due traverse con Vrsaljko e Griezmann, Elanga entra dalla panchina e firma il definitivo 1-1. Una partita che l’Atletico Madrid aveva in mano e avrebbe meritato di vincere (dominio del gioco per lunghi tratti). Il tecnico degli spagnoli Simeone può solo recriminare per tutte le occasioni specate, mentre il ritorno in Inghilterra dopo questo 1-1 si presenta più difficile.

