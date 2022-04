Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 05 APR – Benfica-Liverpool 1-3 (0-2) nella

partita di andata dei quarti di finale della Champions League. A

segno per i Reds Konatè al 17′, Manè (34′) e Luis Diaz (87′).

Per i portoghesi in gol Nunez (49′). (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte