Champions: Bonucci, Juve deve mangiare tanta pastasciutta

Condividi l'articolo









(ANSA) – TORINO, 19 OTT – “Cristiano ha fatto tre anni con

noi, era un’icona ma rispettiamo la sua scelta: ora dobbiamo

ritrovare lo spirito Juve che c’era prima di lui, la forza del

gruppo viene prima di tutto”. Ai microfoni di Amazon Prime

Video, Leonardo Bonucci torna sull’addio del portoghese alla

Juventus avvenuto in estate. La lunga intervista è anche

l’occasione per ricordare le due finali di Champions League

perse, nel 2015 e nel 2017, contro Barcellona e Real Madrid: “Hanno avuto storie diverse, probabilmente vorrei rigiocare a

Cardiff – dice il difensore sulla sfida contro i Blancos –

perché avevamo fatto un gran primo tempo ma poi nella ripresa

siamo venuti meno come corsa e sacrificio: in ogni caso, spero

di giocare una terza finale”.

Ha fatto il giro dei social il suo sfottò agli inglesi dopo

la vittoria all’Europeo: “Ora è la Juve che deve ancora mangiare

tanta pastasciutta per arrivare in fondo alla Champions –

aggiunge Bonucci – perché dobbiamo ritrovare la voglia di fare

gruppo e la voglia di far fatica tutti insieme”. Domani lo

Zenit, un club che dieci anni fa fu molto vicino al difensore: “E’ vero, nella stagione dopo Delneri arrivò Conte e mi disse

che ero ultimo nelle gerarchie, così si intavolò una trattativa

con i russi – svela il centrale – ma il mio orgoglio mi disse di

rimanere: è stata una scelta giusta”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte