Champions: Borussia Monchengladbach-Inter 2-3

(ANSA) – ROMA, 01 DIC – Inter batte Borussia Monchengladbach

3-2 in una partita valida per la quinta giornata del gruppo B di

Champions League giocata al Borussia Park di Monchengladbach.

Una vittoria “pesante” per i nerazzurri che possono ancora

sperare nella qualificazione agli ottavi di finale.

Inter avanti al 17′ con Darmian, sul finire del primo tempo

però Plea pareggia i conti. Nella ripresa Lukaku, con due col

nel giro di otto minuti, mette le distanze ma Plea va ancora a

segno, accorciando le distanze. Il terzo gol del tedesco viene

però annullato per fuorigioco. L’Inter soffre ma conquista tre

punti che lasciano aperta la porta per gli ottavi:si deciderà

tutto nell’ultima giornata, inter a san siro contro lo Shakhtar

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte