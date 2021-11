Champions: Chelsea-Juve sarà arbitrata dal serbo Jovanovic

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 21 NOV – Srdjan Jovanovic arbitrerà la partita

Chelsea-Juventus, in programma martedì sul terreno dello

Stamford Bridge di Londra e valida per la 5/a giornata del

Girone H della Champions League. Il direttore di gara serbo sarà

assistito dai connazionali Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic. Il

IV uomo sarà un altro serbo: Novak Simovic. Al Var ci sarà lo

spagnolo Alejandro Hernandez, mentre il connazionale Juan

Martinez Munuera sarà presente in qualità di Avar.

La sfida fra gli svizzeri dello Young Boys e l’Atalanta, in

programma a Berna sempre martedì e valida per la 5/a giornata

del Girone F, sarà diretta dal tedesco Daniel Siebert, assistito

dai connazionali Rafael Foltyn e da Christian Gittelmann. Il IV

uomo sarà un altro tedesco: Tobias Reichel. Altri due tedeschi

al Var e in qualità di Avar: rispettivamente Bastian Dankert e

Christian Dingert. (ANSA).



