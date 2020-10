Champions: Chiellini ‘lavoriamo per amalgamarci con i nuovi’

(ANSA) – TORINO, 19 OTT – “E’ importante vincere, non so dire

quanto tempo ci vorrà”: così Giorgio Chiellini, capitano della

Juventus, alla vigilia dell’esordio stagionale in Champions

League contro la Dinamo Kiev. “E’ difficile dare un tempo,

perché non abbiamo ancora avuto modo di lavorare insieme

ultimamente – ha detto il difensore -, ma l’importante è

continuare a lavorare e amalgamarci insieme ai nuovi. Già domani

fare risultato è importantissimo”. (ANSA).



—

