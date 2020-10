Champions: choc Real, Zidane “colpa mia, non ci sono scuse’

(ANSA) – ROMA, 21 OTT – “Non ho visto la squadra come volevo

e quando non vedi la squadra come volevi è colpa tua. Meno male

che abbiamo avuto una reazione nella ripresa perché non se lo

meritano, sono campioni e la cosa mi dà fastidio. Sono

responsabile e devo cercare soluzioni perché ciò non può

accadere”. Così l’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane,

dopo la sconfitta in casa contro lo Shakhtar Donetsk.

“Nel primo tempo ci è mancata la fiducia, non siamo entrati

in partita come sappiamo fare e ora è un momento difficile. Poi

abbiamo reagito, c’è stata una reazione dei giocatori – ha detto

ancora Zidane -. Ho fatto dei cambi perché ci sono giocatori che

non si riposano mai, abbiamo una partita ogni tre giorni. Ma non

ci sono scuse. Queste sono decisioni che ho preso e devo trovare

ciò che ci porterà ad essere di nuovo forti e vincere. E ho

pochi giorni, sabato c’è il Clasico”. (ANSA).



