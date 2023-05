Champions: City-Real, Guardiola “il tris è un sogno”

Condividi l'articolo

Manchester City e Real Madrid stanno per affrontare una semifinale di Champions League che per entrambe è quasi il momento topico della stagione. La macchina perfetta di Pep Guardiola, vinto di fatto e per l’ennesima volta il campionato grazie alla sconfitta di ieri dell’Arsenal, ha ora nel mirino la coppa che non ha mai conquistato e che il tecnico spagnolo non alza dal 2011, oltre che la Coppa d’Inghilterra. Mancare ancora una volta l’obiettivo europeo, date le premesse, sarebbe un pesante colpo per i Citizens, fiduciosi di battere mercoledì il Real, prendendosi anche la rivincita per la semifinale del 2022.

Guardiola è molto felice di avere l’opportunità di centrare la storica tripletta Premier-Champions-Coppa d’Inghilterra. “È un sogno che si avvera essere arrivati fino a questo punto – ha detto il manager dopo la vittoria di ieri sull’Everton -, siamo l’unica squadra in Europa ancora in lotta per tutte le competizioni. In mano non abbiamo nulla, se non il sogno, ma già questo è un risultato straordinario e speriamo di portarlo a termine”. Se i blancos fanno ormai rima con Champions, questa volta la squadra di Ancelotti non parte favorita contro un City che è imbattuto da 22 partite e che schiera davanti Erling Haaland.

L’uomo da 52 gol in 48 gare è rimasto a secco all’andata e il calcolo delle probabilità fa pensare che fermarlo di nuovo non sarà facile per i difensori spagnoli. Ci vorrà quindi una prestazione super del Real, che dovrà anche trovare il modo di superare una tra le retroguardie più forti in circolazione, sfruttando le doti di Vinicius e l’esperienza di Benzema, un po’ in ombra nella gara di andata. Entrambe le squadre non lamentano assenze e anche in casa Real è rientrato l’allarme per Camavinga, uscito anzitempo nel match di sabato con il Getafe per una botta a un ginocchio.

