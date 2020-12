Champions: Conte, Inter non rispettata da arbitri e Var

(ANSA) – MILANO, 09 DIC – “In tutta questa Champions non

siamo stati fortunati neanche col Var. Ora dopo l’eliminazione

lo posso dire, l’Inter non è stata rispettata, se andate a

vedere a ritroso tutte le situazioni valutate e non valutate”.

Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, a Sky dopo

l’uscita dalla Champions. “Cambi da fare prima? Sanchez l’ho

fatto entrare a 15′ dalla fine, l’avessi messo ci saremmo

sbilanciati con tre punte. Ho preferito mettere una punta e poi

ho fatto entrare Eriksen quando Lautaro non ne aveva più.

Mancanza di qualità? Sono valutazioni da farsi in maniera serena

a freddo, non dopo un’uscita del genere”, ha concluso. (ANSA).



