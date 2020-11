Champions: Conte, Sanchez titolare? Oggi primo allenamento

(ANSA) – MILANO, 02 NOV – “Se giocherà Sanchez sicuramente

non posso dirlo. Posso solo dire che oggi è tornato per la prima

volta a fare allenamento, quindi fate voi i conti”. Lo ha detto

il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, intervistato da Sky alla

viglia della gara con il Real Madrid.

“Io da calciatore ho sempre pensato al dopo, speravo di fare

l’allenatore, non lo so questo di Zizou – ha detto ancora Conte

parlando del suo ex compagno alla Juve ed ora avversario in

panchina -. Parliamo di una persona eccezionale, inutile parlare

di lui da giocatore perché lo conosciamo tutti. Lavorava

tantissimo, era sempre il primo, nonostante il grande talento

che aveva. Lui è una grandissima persona, c’è solo da parlarne

bene, si è sempre fatto volere bene da tutti”. (ANSA).



—

