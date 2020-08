Champions: Costa, ‘Covid circola ma massima sicurezza’

(ANSA) – ROMA, 11 AGO – La Final Eight di Champions League a

Lisbona e’ per il Portogallo “un compito enorme”, ma nonostante

il virus circoli ancora in tutta Europa sarà garantita la

massima sicurezza. Lo dice, alla vigilia delle finali di

Champions a Lisbona, il premier portoghese Antonio Costa, in

videoconferenza con l’ANSA. “Veniamo da un periodo molto

difficile e il virus gira ancora, ma abbiamo già dato prova

delle nostre capacità organizzative, come nel 2004: saranno

garantite condizioni di massima sicurezza”. Come tanti suoi

connazionali, Costa ha un rimpianto: “qui ci sono 8 squadre, ci

dispiace che non ci sia quella di Cristiano Ronaldo, che è

sicuramente uno dei migliori calciatori del mondo. Peccato…”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte