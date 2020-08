Champions: count down finale, Psg-Bayern assalto alla coppa

(ANSA) – ROMA, 21 AGO – Il conto alla rovescia per la finale

di Champions League è partito. A Lisbona cresce l’attesa per una

partita che vale il titolo di campione d’Europa. Il Paris

Saint-Germain, per la prima volta alla sfida decisiva, affronta

il Bayern Monaco in un match a porte chiuse dove può accadere di

tutto. Il Bayern è la seconda squadra, dopo il Milan nella

stagione 1992/93, ad aver raggiunto la finale di Champions

League/Coppa dei Campioni vincendo tutte le gare stagionali

della competizione. Anche allora l’altra finalista era una

squadra francese: il Paris Saint-Germain oggi, il Marsiglia

allora. Nel 1992/93 la Coppa finì in Francia, ma per il duello

di domenica i quotisti Snai puntano sui tedeschi. Il successo

bavarese è dato a 2,05, mentre è a quota decisamente più alta il

Psg (3,20), pari vale 4 volte la posta.

Se si arrivasse ai rigori la squadra di Flick è avanti a 13, il

Psg si gioca a 14,00. E, a proposito di penalty, chi ne ha

realizzati già due in questa competizione è Robert Lewandowski.

L’attaccante polacco ha segnato in nove gare consecutive di

Champions (solamente Cristiano Ronaldo ha fatto meglio: 11 di

fila tra giugno 2017 e aprile 2018) diventando il capocannoniere

della competizione con 15 reti. E infatti come primo marcatore

della finale c’è proprio il centravanti del Bayern Monaco a

4,50, seguito da Mbappè e Gnabry a 6,25, con Neymar e Icardi a

7,00 e 7,50. (ANSA).



