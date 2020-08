Champions: Coutinho consola Neymar, ‘vincerai ancora molto’

(ANSA) – ROMA, 24 AGO – “Ho visto che per lui era un momento

delicato, sono andato a fargli forza, piangeva…”. Philippe

Coutinho, che con il Bayern oggi ha vinto la Champions League,

entrando come al solito a partita in corso, è un grande amico di

Neymar, dai tempi delle nazionali giovanili del Brasile, e a

fine partita è corso a consolare il n.10 del Psg, che si

disperava per la sconfitta (sono andati ad abbracciarlo anche

l’allenatore del Bayern Flick e Alaba). “Ho detto a Ney che

gioca in una grandissima squadra – ha raccontato ancora Coutinho

ai media del suo paese -, e si è visto durante tutto l’anno.

Neymar non si dava pace. Gli ho ricordato che ha vinto molto e

altrettanto vincerà ancora, e gli ho detto che adesso deve

rialzare la testa”. (ANSA).



