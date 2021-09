Champions: De Zerbi, Shakhtar ha fatto una grande partita

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 28 SET – “Abbiamo fatto una grande partita,

l’Inter ha avuto qualche occasione, ma anche noi abbiamo avuto

occasioni importanti”. Lo ha detto il tecnico dello Shakhtar

Donetsk Roberto De Zerbi, dopo il pareggio per 0-0 contro

l’Inter. “Noi giochiamo tutte le partite per vincerle. Abbiamo

ancora 4 partite da giocare, quindi ci sono i punti per fare

tutto. Alla fine vedremo quanti ne abbiamo fatti noi e le nostre

avversarie. Inter? Confermo che è più forte dell’anno scorso,

così come confermo che lo Shakhtar ha fatto una grandissima

partita. L’ho vista in maniera diversa rispetto a quella del

campionato, questo è merito nostro”, ha concluso. (ANSA).



