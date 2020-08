Champions: Dembelè e Griezmann tornano a allenarsi con Barça

(ANSA) – ROMA, 01 AGO – Gli attaccanti francesi del Barcelona

Ousmane Dembélé e Antoine Griezmann, rientrati da un infortunio,

hanno partecipato oggi a una parte dell’allenamento collettivo

insieme al loro connazionale Clément Lenglet, che si è

completamente ripreso.

A una settimana dall’attesa sfida di Champions con il Napoli,

per i blaugrana è una buona notizia, che il sito del club ha

celebrato pubblicando in bella vista le foto dei suoi campioni

sorridenti.

I due giocatori intensificano dunque il loro processo di

recupero in vista della partita con il Napoli, sabato prossimo,

dopo l’1-1 strappato all’andata in Italia grazie a un gol di

Griezmann. La presenza di quest’ultimo in campo sembra

credibile, a differenza di quella di Dembélé, ancora molto

ipotetica.

Griezmann si è infortunato al quadricipite destro durante la

partita contro Valladolid (1-0) l’11 luglio, penultima di

campionato.

Dembélé ha vissuto una stagione più complicata a causa di un

infortunio alla coscia destra. Ha avuto una ricaduta il 3

febbraio in allenamento e subito un intervento chirurgico l’11

febbraio a Turku, in Finlandia. Sembra improbabile la sua

presenza contro il Napoli dato il lungo periodo di inattività.

Sono invece molto positive le novità sull’altro francese del

Barça, Clément Lenglet, infortunatosi all’inguine il 19 luglio

ma che sabato “ha già finito di allenarsi con la squadra”. Il

difensore potrebbe quindi essere schierato al di Gerard Pique contro i napoletani. (ANSA).



