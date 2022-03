Champions donne: Barca vince 5-2 Clasico davanti a 91.000 tifosi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 MAR – Sorride al Barcellona il Clasico

donne nell’Europa che conta.

La formazione blaugrana femminile si è qualificato per le

semifinali di Champions League battendo il Real Madrid 5-2

(andata: 3-1), davanti a 91.553 spettatori, un nuovo record

mondiale per una partita di calcio femminile. L’incertezza del

match è durata meno di un’ora quando il Real è riuscito a

raggiungere il pari 1-1 e addirittura in vantaggio per 2-1 per

pochi minuti al Camp Nou. Poi i catalani hanno reagito e segnato

quattro gol in rapida successione, giusto per mettere il

punteggio in linea con il loro dominio totale di questa partita.

Le calciatrici del Barcellona affronteranno in semifinale

l’Arsenal o il Wolfsburg, che hanno pareggiato l’andata (1-1) e

giocheranno il ritorno in Germania. (ANSA).



