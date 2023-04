Champions donne: Barcellona in finale, eliminato il Chelsea

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 APR – Il Barcellona si è qualificato per la

terza volta di fila alla finale della Champions League

femminile, eliminando il Chelsea. Dopo aver vinto 1-0 a Londra,

con un gol della norvegese Caroline Graham Hansen, il Barcellona

al Camp Nou ha pareggiato 1-1, ottenendo così il passaggio del

turno.

Le blaugrana, spinte da 2mila tifosi allo stadio, sono andate

in vantaggio al 19′ della ripresa, ancora con Graham Hansen, ma

solo tre minuti dopo le inglesi hanno pareggiato con Guro

Reiten, anche lei norvegese, senza riuscire però a ribaltare la

situazione.

Nell’altra semifinale di ritorno, lunedì prossimo, l’Arsenal

ospiterà all’Emirates Stadium la squadra tedesca del Wolfsburg

Louves. L’andata si era conclusa col punteggio di 2-2. La finale

si svolgerà il 3 giugno prossimo a Eindhoven, in Olanda. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte