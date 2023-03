Champions donne: la Roma sconfitta 5-1, Barcellona in semifinale

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 MAR – La Roma è stata eliminata dalla

Champions League femminile dopo essere stata sconfitta 5-1 al

Camp Nou dal Barcellona nella gara di ritorno dei quarti di

finale. All’andata, all’Olimpico, le blaugrana si erano già

imposte per 1-0 e ora in semifinale troveranno il Lione o il

Chelsea, che si affronteranno domani sera a Londra.

Sette giorni fa lo stadio della Capitale aveva offerto uno

spettacolo mai visto in Italia per una partita di calcio

femminile – 39.454 spettatori, record assoluto di pubblico –

mentre stasera a tifare per la forte squadra di casa c’erano

quasi 55mila spettatori. E’ il terzo dato di sempre per un match

delle catalane, anche se molto distante dagli oltre 91mila

presenti per le sfide della scorsa stagione con Real Madrid e

Wolfsburg.

Le spagnole, che hanno da subito condotto il gioco, hanno

aperto le marcature con la svedese Rolfo già all’11’,

raddoppiando poco dopo la mezz’ora grazie a un tiro dalla

distanza di Mapi. Nel tempo di recupero prima dell’intervallo

Rolfo ha siglato il 3-0. Il Barcellona ha allungato ancora a

inizio ripresa con la nigeriana Oshoala al 3′ e con la

centrocampista Guijarro all’8′. Il gol della bandiera della

Roma. all’esordio nella competizione, è stato siglato al 13′ da

Annamaria Serturini. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte