Champions: Dybala: “Platini un idolo, l’esultanza è un omaggio”

(ANSA) – TORINO, 02 NOV – “L’esultanza è stata un omaggio,

per me è un idolo come lo è per il calcio e per la Juve: volevo

già farlo contro l’Inter, ma non mi sembrava il caso”: così

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, dopo aver superato e

staccato Michel Platini nella classifica marcatori di tutti i

tempi dei bianconeri. La Joya, in occasione della rete numero

105 con la quale ha sbloccato la sfida contro lo Zenit, ha

esultato sdraiandosi per terra con un braccio sotto la testa,

proprio come fece Le Roi nella finale di Coppa Intercontinentale

del 1985. (ANSA).



