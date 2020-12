Champions: Favre avvisa Lazio, vogliamo vincere girone

(ANSA) – ROMA, DEC 1 – “Nel nostro primo match abbiamo perso

3-1 con la Lazio, ma poi ci siamo riscattati bene e siamo primi

nel girone. Ovviamente vogliamo rimanerci e dai miei pretendo

una prova adeguata. La Lazio è una squadra pericolosa, ma noi

vogliamo qualificarci per gli ottavi il prima possibile”.

Così Lucien Fabre, allenatore del Borussia Dortmund, alla

vigilia della sfida con la squadra di Simone Inzaghi.

“Questa volta non dovremo commettere errori come all’andata –

dice ancora Favre – ma, semplicemente, non sentire alcun tipo di

pressione e giocare. Meunier non è disponibile, mentre per

Guerreiro ed Emre Can bisogna attendere. Emre è in dubbio prché

nello scorso fine settimana ha preso una brutta botta a una

caviglia”. (ANSA).



—

