Champions femminile: il Barcellona riparte vincendo

(ANSA) – ROMA, 05 OTT – Il Barcellona campione in carica ha

cominciato col passo giusto la nuova stagione della Champions

League femminile, che domani vedrà l’esordio della Juventus. La

squadra catalana ha battuto 4-1 l’Arsenal nel girone C, mentre

nell’altra gara del girone l’Hoffenheim ha avuto la meglio per

5-0 sulle danesi del Koge.

Nel girone D, la prima vincitrice del Pallone d’Oro

femminile, Ada Hegerberg, ha fatto il suo atteso ritorno dopo

ben 20 mesi nelle fila del Lione, la squadra che ha vinto la

Champions già sette volte, in una facile vittoria per 3-0 sulle

svedesi dell’Hacken in Svezia.pareggio senza reti, infine, tra

Benfica e Bayern Monaco.

Domani le bianconere esordiranno contro le svizzere del

Servette, a Ginevra. (ANSA).



