(ANSA) – ROMA, 01 NOV – Sara’ il francese Clement Turpin a

dirigere Milan-Porto, partita della quarta giornata di Champions

League, gruppo B, in programma mercoledi’ a San Siro con inizio

alle 18.45. I guardalinee sono i suoi connazionali, Nycolas

Danos e Cyril Gringore.

Direttore di gara tedesco, invece, per Sheriff-Inter, in

programma sempre mercoledi’: e’ Felix Zwayer, coadiuvato dai

guardalinee Rafael Foltyn e Marco Achmuller. (ANSA).



