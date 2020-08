Champions: Garcia’dopo Juve più fiducia,vogliamo semifinale’

(ANSA) – ROMA, 14 AGO – “Sono contento di essere qui con il

mio Lione, sappiamo che, come contro la Juve, il favorito è il

City ma con tutta l’umiltà che ci serve abbiamo l’ambizione di

qualificarci”. Il tecnico del Lione Rudi Garcia lancia la sfida

al Manchester City nel quarto di finale di Champions in

programma domani sera a Lisbona. “Il passaggio del turno con la

Juve ci ha dato fiducia – aggiunge il tecnico francese ex Roma -, speriamo ci aiuti il fatto di avere una partita secca e di

avere più chance di passare il turno per il fatto che fino ad

ora la Champions ha premiato le meno favorite: l’Atalanta che

era quasi qualificata e il Lipsia avanti contro l’Atletico può

farci sperare che domani avvenga la stessa cosa contro una

squadra strafavorita come il City. E poi – conclude Garcia –

abbiamo buone notizie per i giocatori in dubbio”.

Garcia ai microfoni di Sky conclude parlando del passaggio di

consegne tra Sarri e Pirlo sulla panchina della Juve dopo

l’eliminazione ad opera del suo Lione: “Solo chi è dentro può

parlare di questo – ammette Garcia – non si decidono le cose su

un risultato. Posso solo essere solidale con tutti gli

allenatori, facciamo un lavoro difficile e dobbiamo stare tutti

insieme per sostenerci”. (ANSA).



