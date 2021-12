Condividi l'articolo

(ANSA) – BERGAMO, 07 DIC – Gian Piero Gasperini, alla vigilia

dello scontro decisivo nel girone di Champions League col

Villarreal, si concentra sull’obiettivo: “Veniamo da 5 vittorie

importantissime di fila in campionato, ma domani sera si parte

dallo 0-0 e va resettato tutto quanto – la premessa – La

Champions è tutt’altra competizione e il Villarreal è abituata a

vincere in Europa, quindi serve una grande prestazione per

passare”. (ANSA).



